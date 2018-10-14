مكافحة الفساد.. إيداع 5 ألوية وعقيد الحبس المؤقت

أمر قاضي عسكري إيداع 5 ألوية وعقيد الحبس المؤقت بعد مثولهم أمام المحكمة العسكرية.

وجاءت أسماء الألوية الذين حكم عليهم بالحبس المؤقت كالتالي:

اللواء المتقاعد عبد الرزاق، اللواء المتقاعد حبيب شنتوف، اللواء المتقاعد سعيد باي، اللواء المتقاعد مناد نوبة، اللواء بوجمعة بودواور.

كما تم إيداع الحبس المؤقت العقيد مسؤول سابق في جهاز الأمن بوهران.

للإشارة كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد طلب في وقت سابق عدم التسامح مع الفاسدين.

كما أسدى الرئيس تعليمات لعدم استثناء أي مسؤول من المتابعة القضائية، حيث أنهى سياسة اللاعقاب مع المسؤولين المدنيين والعسكريين الفاسدين.

للتذكير الموقوفون في الحبس الاحتياطي تقلدوا مناصب سامية في المؤسسة العسكرية.