مكافحة حرائق الغابات.. مخطط استعجالي بين سونلغاز والمديرية العامة للغابات

أعلن الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، أن مجمع سونلغاز والمديرية العامة للغابات، يعدان مخطط عمل مشترك للوقاية من حرائق الغابات. والذي من المقرر أن يتم تجسيده شهرين قبل بداية موسم الصيف 2023.

وصرح عجال قائلا “لقد أعددنا خارطة طريق لتعزيز حماية منشآتنا و حفظ المساحات الغابية”. “مما سيمكن من تجنب انقطاع التيار الكهربائي مع التقليل من المساحات المحروقة قدر المستطاع، خلال صيف سنة 2023”.

وأوضح في هذا السياق، أن خطوط الكهرباء “ذات التوتر العالي” لشبكة توزيع الكهرباء. التي تعبر الغابات غالبا ما تتضرر بسبب حرائق الغابات، ومن ثم لا بد من اتخاذ إجراءات وقائية ضد هذه الآفة.

كما قال أن المجمع “بصفته طرفا فاعلا في الحفاظ على الثروة الغابية وممونا للطاقة الكهربائية، فإن هدفه هو الحفاظ على الثروة الوطنية للغابات”. من خلال” حماية منشآتنا وضمان خدمة عمومية عالية الجودة لزبائننا”. لا سيما “خلال موسم الصيف الذي يتميز دائما بتسجيل ذروات في الاستهلاك”.

وأبرز طواهرية, دور سونلغاز كشريك أساسي في مكافحة الحرائق. مؤكدا أنه تم تكريس الوسائل اللازمة لتنفيذ هذا الجهاز الوقائي الذي أعده الطرفان.

وألح من جهة أخرى، على الإجراءات الوقائية لحماية منشآت سونلغاز. والتي “تمر بالضرورة بإزالة الغطاء النباتي الواقع بالقرب من المنشئات الكهربائية”.

وأضاف قائلا أن هذه الإجراءات المنصوص عليها في مخطط العمل المشترك. تتعلق خاصة بإنشاء خنادق للحماية من الحرائق وإزالة الغطاء النباتي المحاذي للمنشئات من أجل منع انتشار ألسنة اللهب.