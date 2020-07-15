مكافحة فيروس كورونا: إنتاج أكثر من 400 ألف قناع جراحي يوميا

الوطني
  • -
  • 0
مكافحة فيروس كورونا: إنتاج أكثر من 400 ألف قناع جراحي يوميا
بقلم أمينة داودي

تبلغ الطاقة الإنتاجية الوطنية للأقنعة الجراحية أكثر من 400 ألف قناع يوميا يتم تصنيعها حاليا من قبل خمس متعاملين.

وأفاد بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية، أن القدرات الإنتاجية الوطنية من الأقنعة الجراحية (أقنعة ثلاثية الطبقات للاستخدام الطبي) تتراوح بين 400.000 إلى 490.000 قناع يوميا يتم تصنيعها حاليا من قبل خمسة متعاملين.

وأشار نفس المصدر، إلى وجود خط إنتاج جديد بصدد الإنشاء من قبل متعامل سادس، وذلك لتصنيع 100.000 قناع يوميا مما سيسمح في الأيام القادمة بالوصول إلى طاقة إجمالية تقدر 500 ألف إلى 590 ألف قناع يوميا على المستوى الوطني.

أما فيما يتعلق بأقنعة حماية الجهاز التنفسي من نوع FFP2، فإن متعاملين اثنين سيشرعان في تصنيعها بحلول الشهر المقبل بطاقة إنتاج إجمالية تقدر بـ 2 مليون قناع شهريا على المستوى الوطني.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=853390

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com