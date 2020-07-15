مكافحة فيروس كورونا: إنتاج أكثر من 400 ألف قناع جراحي يوميا

تبلغ الطاقة الإنتاجية الوطنية للأقنعة الجراحية أكثر من 400 ألف قناع يوميا يتم تصنيعها حاليا من قبل خمس متعاملين.

وأفاد بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية، أن القدرات الإنتاجية الوطنية من الأقنعة الجراحية (أقنعة ثلاثية الطبقات للاستخدام الطبي) تتراوح بين 400.000 إلى 490.000 قناع يوميا يتم تصنيعها حاليا من قبل خمسة متعاملين.

وأشار نفس المصدر، إلى وجود خط إنتاج جديد بصدد الإنشاء من قبل متعامل سادس، وذلك لتصنيع 100.000 قناع يوميا مما سيسمح في الأيام القادمة بالوصول إلى طاقة إجمالية تقدر 500 ألف إلى 590 ألف قناع يوميا على المستوى الوطني.