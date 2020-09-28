مكافحة كورونا.. تدشين أول خط لانتاج البدائل الحيوية بالجزائر

تم اليوم الإثنين، تدشين أول خط لانتاج كامل العملية لمنتجات البدائل الحيوية في الجزائر، تابع لمختبر الأدوية فراتير رازيس الجزائر.

ويأتي ذلك، في سياق جهود الدولة لمحاربة وباء كورونا.

وقال أمين عام مؤسسة مخابر فراتير رازيس الجزائر عبد الرحمان بوديبة ، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن البدائل الحيوية تدخل أيضا في صناعة الأدوية المعالجة لجائحة كورونا.

معتبرا أن هذه العملية تعد بمثابة انجاز هام للجزائر التي تقتحم هذا العالم الذي يعد صعبا بتصنيع دواء مضاد لتخثر الدم يوصف حاليا في المستشفيات لعلاج كوفيد19.

وشدد ذات المتحدث، على ضرورة تحديد الكميات اللائقة لوضعها في السوق الجزائرية وتوجيهها سواء للمؤسسات الاستشفائية أوالصيدليات.

وفي ذات الخصوص، أكد رئيس المجلس الوطني للصيادلة الخواص عبد الكريم طواهرية، على أهمية البدائل الحيوية خاصة وأنه تم تصنيع دواء يدخل ضمن بروتوكول محاربة فيروس كورونا.

ودعا طواهرية إلى ضرورة قيام المخابر الأخرى بنفس هذه العملية وصناعة المواد اللازمة خاصة باهظة الثمن.