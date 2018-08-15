مكالمات مجانية نحو الثابت ايام عيد الأضحى

اهدت اتصالات الجزائر زبائنها مكالمات مجانية من الثابت نحو الثابت خلال يومي العيد 21 و22 من شهر أوت 2018.

تلتزم اتصالات الجزائر التي تسعى باستمرار لإرضاء زبائنها بتوفير أفضل خدماتها خلال ثاني أيام العيد.

وهذا من خلال تجنيد فرقها التجارية والتقنية التي ستسهر على ضمان استمرارية الخدمة وتصليح التعطلات وصيانة الشبكة.

وقالت اتصالات الجزائر انه سيتم فتح الوكالات التجارية الرئيسية لاتصالات الجزائر.

ابتداء من 10 سا صباحا إلى غاية 15.00 سا مساء خلال اليوم الثاني من عيد الأضحى، وذلك عبر كامل التراب الوطني.

الوكالات التجارية المعنية بهذه المواقيت على مستوى الجزائر العاصمة هي حسين داي، برج البحري، باب الزوار.

عيسات إيدير، بن مهيدي، بئر مراد رايس، الشراقة، باب الوادي و زرالدة.

اما بالنسبة للولايات الأخرى فإن الوكالات التجارية الرئيسية ستفتتح بهذا التوقيت.