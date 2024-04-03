مكالمة هاتفية بين الرئيس تبون ونظيره الفلسطيني.. وهذا فحواها

تلقى اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من قبل رئيس دولة فلسطين المحتلة، محمود عباس.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أعرب الرئيس الفلسطيني من خلال هذه المكالمة عن تقديره وشكره للجزائر، رئيسًا وشعبًا ودولة على كل ما تقوم به نصرة للقضية الفلسطينية ولاسيما القرار الأممي الأخير.

بدوره أكد رئيس الجمهورية ثبات مواقف الجزائر، ومواصلة دعمها لكل الجهود الدولية، الهادفة إلى إحقاق الحقّ وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من استرجاع حقوقه الشرعية. يضيف المصدر نفسه.

كما اتفق الرئيسان على زيارة سيقوم بها رئيس الحكومة الفلسطينية وزير الخارجية، إلى الجزائر ، بعد عيد الفطر.