مكالمة هاتفية تنقذ فتاة قاصر من محتجزيها بالشلف

تمكنت عناصر الشرطة لأمن دائرة بني حواء بالشلف، أمس الثلاثاء، من تحرير فتاة قاصر من أيدي محتجزيها، على مستوى شاطئ المدينة،

وحسب بيان لمصالح الأمن الولائي، تعود وقائع القضية بعد إستغلال لنداء ورد من أحد المواطنين يفيد عن وجود سيارة مشبوهة مركونة

بالقرب من شاطئ مدينة بني حواء على متنها شخصين برفقتهما فتاة قاصر على الفور قامت عناصر الشرطة بالتحرك و التنقل إلى مكان وجود السيارة.

أين عثر على متنها شخصين يبلغان من العمر 25 سنة برفقة فتاة تبلغ من العمر 17 سنة، بعد تحويلهم إلى المصلحة ثم التحري في القضية.

ليتبين أن المشتبه فيهما قاما بإبعاد القاصر من إحدى بلديات ولاية تيبازة، وذلك بإرغامها على الركوب بالسيارة عنوة نقلها إلى شاطئ مدينة بني حواء بغرض الإعتداء عليها.

ليتم بعدها تحرير ملف جزائي في حق المشتبه فيهما و إحالة أطراف القضية على محكمة تنس، يضيف المصدر ذاته.