مكانة بلفوضيل مُهددة في هيرتا برلين

يتواجد الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل، في وضعية لا يُحسد عليها مع ناديه الجديد هيرتا برلين، بسبب عروضه السيئة منذ بداية الموسم الجديد.

وكشفت تقارير إعلامية ألمانية، بأن إدارة الفريق غير راضية تماما عن نجم بارما الأسبق، حيث أنه عاجز عن فرض نفسه أساسيا، كما أنه سيئ جدا كُلما منحت له فُرصة اللعب.

وبرز خريج مدرسة أولمبيك ليون، بعقمه الكبير في منطقة العمليات، حيث أنه وخلال الدقائق التي لعبها لحد الساعة، لم يتمكن من التهديف أو تقديم كُرات حاسمة لزملائه، في حصيلة صفرية ستجعله خارج أسوار الفريق في أجل أقصاه نهاية البوندسليغا، إلا إن إستفاق خلال الشطر الثاني من الدوري.