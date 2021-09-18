مكانة بن ناصر في خطر وبيولي غير راضٍ عليه

يتجه الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، للعودة الى مقاعد البدلاء، خلال قمة الدوري الإيطالي، يوم غد الأحد، والتي ستجمع ناديه إسي ميلان بنظيره يوفنتوس.

وإتفقت معظم الصحف الإيطالية، على أن اليساري بعيد عن مُستواه، وهو ما ظهر جليا خلال لقاء رابطة الأبطال الأوروبية أمام ليفربول، عندما كان أسوء عناصر “الروسونيري” فوق أرضية ملعب “أنفيلد رود”.

وأكدت ذات المصادر، بأن محارب الصحراء لا ينال رضا مُدربه ستيفانو بيولي، والذي سيُفضل عليه زميله ساندرو تونالي، والذي قدم بداية موسم مُحترمة ويتجه ليكون أساسيا أمام السيدة العجوز.