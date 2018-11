مكانة محرز مع السيتي في خطر لهذا السبب !!

وقال المدرب الإسباني للسيتي “بيب غوارديولا” في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة:”سنجري آخر حصة تدريبية في الساعات القليلة القادمة وسنتعرف على الوضعية الصحية للثلاثي بيرناردو سيلفا ،خيسوس وغوندوغان ومدى جاهزيتهم لموقعة بورنموث”.

ولمح “بيب” لإمكانية عودة الثلاثي لقائمة السيتيزن أو على الأقل النجم الدولي البرتغالي “بيرناردو سيلفا” الذي كان يُعاني من إصابة طفيفة فقط.

وتُعتبر عودة الثلاثي المذكور تهديدا للنجم الدولي الجزائري رياض محرز المُطالب بالعمل أكثر لمواصلة المشاركة في التشكيلة الأساسية للسيتي.

PEP: We have training in a few hours and we will assess how @gabrieljesus33, @IlkayGuendogan and @BernardoCSilva are. I think @DeBruyneKev is still not ready, but soon, he will be ready. #MCIBOU

— Manchester City (@ManCity) November 30, 2018