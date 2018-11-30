مكانة محرز مع السيتي في خطر لهذا السبب !!

من المنتظر أن يعود الثلاثي إلكاي غوندوغان ،بيرناردو سيلفا وغابريال خيسوس لتشكيلة مانشستر سيتي بمناسبة مواجهة بورنموث المقررة غدا السبت بملعب الإتحاد في الجولة ال14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب الإسباني للسيتي “بيب غوارديولا” في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة:”سنجري آخر حصة تدريبية في الساعات القليلة القادمة وسنتعرف على الوضعية الصحية للثلاثي بيرناردو سيلفا ،خيسوس وغوندوغان ومدى جاهزيتهم لموقعة بورنموث”.

ولمح “بيب” لإمكانية عودة الثلاثي لقائمة السيتيزن أو على الأقل النجم الدولي البرتغالي “بيرناردو سيلفا” الذي كان يُعاني من إصابة طفيفة فقط.

وتُعتبر عودة الثلاثي المذكور تهديدا للنجم الدولي الجزائري رياض محرز المُطالب بالعمل أكثر لمواصلة المشاركة في التشكيلة الأساسية للسيتي.