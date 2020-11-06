مكانة “محرز” مهددة مع “السيتي” !

باتت مكانة النجم الجزائري “رياض محرز” في التشكيلة الأساسية لـ “السيتي” مهددة بعد عودة “خيسوس” وتألق “توريس”.

“خيسوس” بصم على هدف رائع في أول مباراة له بعد عودته من الإصابة مع “السيتي” مما يرشحه للمشاركة كأساسي في مباراة “ليفربول” هذا الأحد.

في حين أن الإسباني “توريس” كسب العديد من النقاط في المباريات الأخيرة وبات يحظى بثقة المدرب “بيب غوارديولا”.

في نفس السياق، أداء “محرز” مع السيتي هذا الموسم مغاير تماما ومتذبذب تارة يقدم مباراة كبيرة وتارة يكون خارج الإطار.

كل هذا الأمور تشير إلى إمكانية فقدانه المكانة الأساسية خاصة في مباراة “ليفربول” هذا الأحد.