مكبر صوت ستيريو وشاشة غنية بالألوان.. شركةOPPO تصدر هاتفي A77 و A57

أعلنت شركة OPPO الإعلان عن إصدار هاتف A77 و A57في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. اللذين يشملان على مجموعة من الميزات الأساسية مثل عمر البطارية الطويل والدقة الفائقة.

بالإضافة الى سلسلة من التحسينات العامة من أجل تعزيز تجربة المستخدم. تم تصميم لمساته النهائية الأنيقة لتكون موضع إعجاب. يقدم مكبر الصوت الستيريو فائق الخطية والشاشة الغنية بالألوان المزيد من الأفلام والألعاب الغامرة.

وتساعد بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة التي تدوم طويلاً وميزة الشحن السري. SUPERVOOCTM بقوة 33 وات المستخدمين على الاستمتاع. والاستفادة من هواتفهم الذكية كل يوم لفترات أطول ، وتلتقط الكاميرا عالية الدقة ذات50 ميجابكسل صورًا مذهلة جاهزة للمشاركة بلحظة.

تصميم أنيق لأسلوب خالد

يأتي هاتف A77 لشركة OPPO بتصميم OPPO Glow و لمسات نهائية من الألياف الزجاجية والجلد. حيث يجمع جلد الألياف الزجاجية بين نسيج جلد الليتشي ولون برتقالي غامق. يشير الى غروب الشمس للحصول على مظهر مميز للغاية. ويحول اللون الأزرق السماوي هذه البلورات إلى سماء متلألئة، بينما يطير اللون الأسود النجمي إلى الفضاء بدرجات لونية أغمق

يغطي تصميم OPPOGlow الجزء الخلفي من هاتف OPPO A57 ببحر من بلورات دقيقة جدا. والتي تتألق مثل مجرة النجوم عندما يلتقط الهاتف الضوء للحصول على تأثير جذاب وملفت للنظر.

يضفي اللون الأخضر المتوهج لونًا جريئًا وشبابي ، لتصبح النجوم مثل الزمرد المتلألئ. يتميز تصميم الأسود المتوهج بلمسة نهائية غير لامعة تذكرنا بسماء الليل اللامتناهية.

تعمل الشاشة الغنية بالألوان ومكبر الصوت فائق الخطية على تحسين تجربة الترفيه

توفر شاشة العرض الغنية بالألوان Colour-Rich Display ذات مقاس 6.56 بوصة. من هاتف A77 و A57 من OPPO تغطية بنسبة 96٪ من التدرج اللوني NTSC . أي ما يعادل 100٪ من DCI P3. و يجعل أداء الألوان هذا الألعاب والأفلام والصور غنية وحيوية وآسرة.

و يوفرمستوى سطوع الذروة البالغ 600 شمعة / المتر المربع وضوحًا ممتازًا في الهواء الطلق. في الليل يمكن أن يخفت إلى 2 شمعة فقط للتصفح بدون إجهاد العين. يطابق نظام العناية بالعين طوال اليومAll-Day Eye Care قوة الشاشة لتناسب البيئة للحصول على تجربة مشاهدة أكثر راحة.

يجلب مكبر الصوت ستيريو فائق الخطية Ultra-Linear Stereo Speaker من OPPO تجربة المسرح المنزلي إلى هاتف A77 و A57 من OPPO. فهو يحسن استجابة الجهير ويزيد الحجم الأقصى لإضافة التأثير على الأفلام والألعاب. بينما يعزز مجال الصوت المجسم الانغماس.

يعمل وضع الحجم الفائق على زيادة الصوت الأقصى بنسبة 44٪ إضافية. للتعامل مع الحفلات الصاخبة والمساعدة في تلبية احتياجات الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.

مهما كان الصوت الذي يتم تشغيله، يعمل Dirac3.0 على تحسين جودة الصوت للقضاء على الخشونة وتحسين طاقة التردد المنخفض.

بطارية تدوم طويلاً 5000 مللي أمبير في الساعة و 33 واط SUPERVOOCTM لموثوقية رائعة

بطارية هاتف A77 و A57 من OPPO التي تدوم طويلاً ذات 5000 مللي أمبير مع شحن فلاش بقوة 33 واط SUPERVOOCTM. تمنح المستخدمين الثقة في استخدام هواتفهم بمزيد من الحرية.

يعمل الشحن السريع على شحن أكثر من 50٪ من البطارية خلال 30 دقيقة.

يستمر الشحن الكامل لمدة 15 ساعة من بث YouTube أو ما يصل إلى 12.7 يومًا في وضع الاستعداد.

تضمن الحماية من الجهد الزائد والتيار الزائد شحن البطارية بمعدل آمن. يساعد مستشعر درجة الحرارة على تعديل سرعة الشحن حتى لا ترتفع درجة حرارة البطارية.

يتحكم وضع توفير الطاقة الفائق في سرعة وحدة المعالجة المركزية. ويحد من التطبيقات إلى الأساسيات لتوفير آخر نسبة الشحن القليلة لتدوم ساعات.

تعمل ميزة Super Nighttime Standby على تقليل استنزاف البطارية طوال الليل بنسبة 2٪ فقط. مما يخلص المستخدمين من عادة شحن الهاتف كل ليلة.

كاميرا 50 ميجابكسل مزدوجة تعمل بالذكاء الاصطناعي مع ميزات متطورة من أجل الحصول على صور مميزة و ملفتة للنظر

يحتوي هاتف A77 من OPPO على كاميرا عالية الدقة تبلغ 50 ميجابكسل. والتي تستخدم تجميع البكسل لإنشاء صور واضحة ومفصلة بدقة 12.5 ميجا بكسل في جميع سيناريوهات التصوير.

كما يستخدم الوضع الرأسي مستشعر العمق بدقة 2 ميجابكسل لإنشاء تأثيرbokeh. مما يؤدي إلى تعتيم الخلفية للحصول على مظهر فني مثير. تستفيد صور الأصدقاء والعائلة من كاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابكسل. وتنقيح الصور بالذكاء الاصطناعي. يتيح ذلك للمصور تعديل لون البشرة والتفاصيل في ثوانٍ للحصول على صور شخصية جاهزة للمشاركة.

كما يعمل وضع Nightscape على تحسين أداء الإضاءة المنخفضة من خلال زيادة التعرض الضوئي. و كذا استخدام تقنية حسابية متعددة التعريضات الضوئية.

تفتح مرشحات Nightscape نواحي جديدة للتعبير الإبداعي في التصوير الفوتوغرافي. خلال التواجد في محيط ذو الإضاءة المنخفضة. وذلك بتطبيق أنماط ألوان Cyberpunk و Cosmopolitan و Dazzle.

تعمل خاصية Flash Snapshot على تحسين إعدادات الكاميرا. وتلتقط ما يصل إلى 46 إطارًا في تتابع سريع ، لضمان ظهور لقطات الحركة دائمًا بشكل واضح ومفصل.

توفر واجهة ColorOS 12.1 ميزة تحسين الخصوصية والأداء

تتيح لوحة المعلومات الخصوصية للمستخدمين مراقبة التطبيقات التي تمكنت من الوصول إلى البيانات الشخصية في آخر 24 ساعة.

كما تمكن خاصية Photo Data Privacy من إزالة معلومات الموقع والبيانات الأخرى من الصور قبل مشاركتها، لتعزيز الخصوصية عبر الإنترنت.

تتيح ميزة FlexDrop تشغيل التطبيقات في نوافذ الهاتف المحمول حتى يتمكن المستخدمون من التوفيق بين المهام بطريقة سهلة للغاية.

توفر ميزة Three-Finger Translate التي تم تطويرها باستخدام Google Lens ترجمة نصية في الصور بإيماءة واحدة.

ويوازن نظام AI System Booster بين العمليات الجارية وموارد النظام للقضاء على التأخير. والعمل باستخدام المعالج MediaTek Helio G35 من أجل ضمان أداء ممتاز.

التوفر

سيتوفر هاتف OPPO A77 باللون Sky Blue و Starry Black و. Sunset Orange و 4GB + 64GB / 4GB + 128GB .

كما سيتوفر OPPO A57 باللون الأخضر المتوهج والأسود المتوهج. الذي يتضمن سعة تخزين 3 جيجا بايت + 64 جيجا بايت ومتغير 4 جيجا بايت + 64 جيجا بايت تخزين و 4 جيجا بايت + 128 جيجابايت.

كما يعتمد سمك ووزن هاتف A77 من OPPO على البيانات التي تم جمعها من مختبرات OPPO. قد يختلف الحجم الفعلي للجهاز بمقدار ± 0.2 مم. وقد يختلف الوزن الفعلي بمقدار ± 3 جم بسبب الاختلافات الطفيفة في مكونات الجهاز وطرق القياس.

معلومات حول شركة OPPO

منذ إطلاق أول هاتف محمول لها – “الوجه المبتسم” – في عام 2008. لم تتوقف شركة OPPO أبدًا عن السعي لتحقيق التعاون المثالي بين الرضا الجمالي والتكنولوجيا المبتكرة.

اليوم تقدم OPPO مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية بقيادة سلسلة Find و Reno. بخلاف الأجهزة. توفر OPPO لمستخدميها نظام تشغيل ColorOS وخدمات الإنترنت مثل Cloud OPPO وتتواجد OPPO في أكثر من 50 دولة. ومنطقة مع أكثر من 40.000 موظف في OPPO ملتزمون بخلق حياة أفضل للعملاء في جميع أنحاء العالم.