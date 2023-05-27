مكة المكرمة تشهد ظاهرة فلكية فريدة غدا الأحد

تعرف سماء مكة المكرمة غدا الأحد، ظاهرة فلكية سنوية، تتمثل بتعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة.

وستتسبب هذه الظاهرة، في اختفاء ظل الكعبة وجميع الأجسام الموجودة في منطقة التعامد.

وستتعامد الشمس فوق الكعبة للمرة الأولى خلال العام 2023، غدا الأحد الساعة 12:18 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

وأوضحت الجمعية الفلكية في جدة، أن لحظة التعامد ستصل الشمس إلى أقصى ارتفاع لها بمقدار 90 درجة تقريبا.

وأضافت بأن المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالا وجنوبا تشهد ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة مرتين في السنة.

وتشهد سماء مكة المكرمة ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة مرتين سنويا، نتيجة ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة. ما يؤدي إلى انتقال الشمس “ظاهريا” بين مداري السرطان شمالا والجدي جنوبا، مرورا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس.

ونتيجة لموقع الكعبة المميز بين خط الاستواء ومدار السرطان، تتشكل هذه الظاهر مرتين. الأولى عند انتقال الشمس من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر ماي من كل عام. والثانية عند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو من كل عام.