مكتبة آسيا جبار تفتح أبوابها أمام الجمهور الباريسي

افتتحت اليوم الثلاثاء أمام الجمهور المكتبة الباريسية الجديدة التي اطلق عليها اسم الأديبة الجزائرية الراحلة وعضو الأكاديمية الفرنسية، آسيا جبار، التي وافتها المنية في فيفري 2015.

وتتربع المكتبة الواقعة بالدائرة ال20 من باريس على مساحة 1.038 متر مربع و قد شيدت من طابق واحد أرضي مقسم إلى ثلاث فضاءات هي قاعة الات وقاعة عمل ومكعب وفضاء مخصص للطفولة الصغيرة وكذا فضاء رقمي.

ولوحظ بعين المكان جمهور كبير منحدر أساسا من الحي و أغلبه من الشباب المغترب لاكتشاف المكتبة وأخذ الاستمارات من أجل التسجيل.

كما يشمل هذا الهيكل قاعة إعلام متعددة مخصصة للصحافة و النشاطات و العروض بالإضافة الى مقهى بهذه الدائرة الباريسية التي تأتي في المركز الثالث من حيث الكثافة السكانية بعد الدائرة 15 و 18.

و أراد مصممو هذا الصرح الثقافي، الذي يقع في اخر دائرة باريسية يعود تأسيسها إلى سنة 1859 والتي تتوفر على 8 مكتبات عمومية وعشرات المسارح، أن تكون المكتبة “متطلعة نحو الخارج”و كذا أن تكون “قطب موارد” بتوفير اماكن ملائمة و مريحة للجميع.

ويكتشف الزائر عند المدخل شخصية آسيا جبار و أعمالها المعروضة على الرفوف.

وتعتبر آسيا جبار واسمها الحقيقي فاطمة الزهراء ايماليان إحدى أشهر الروائيين في المغرب العربي وقد ألفت عدة روايات و قصص وأشعار وكذا مقالات.

كما كتبت للمسرح وأخرجت عدة أفلام.