مكتبة تيسمسيلت تتذكر الصحفيين في يومهم الوطني

افتتحت اليوم الأربعاء بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية ” الدكتور يحيى بوعزيز” لتيسمسيلت الطبعة الأولى لمعرض حول الكتب التي تعنى بالإعلام.

وتتضمن هذه التظاهرة المنظمة طيلة ثلاثة أيام في إطار إحياء اليوم الوطني للصحافة عرض لمجموعة كتب المختصة في مجال الإعلام.

كما يتم عرض عدد من الصور الفوتوغرافية لشخصيات بارزة في الإعلام الجزائري.

منها مؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الحميد ابن باديس والصوت الإذاعي الثوري عيسى مسعودي.

وبرمج بالمناسبة أيضا عرض شريط وثائقي من إنتاج المكتبة حول مساهمة الإعلام في تنشيط الحركة الثقافية الجزائرية وفق المنظمين.

كما سيتم تقديم محاضرة بعنوان “الصحافة الجزائرية… اسهاماتها وتحدياتها” ينشطها أستاذ من المركز الجامعي “أحمد بن يحيى الونشريسي” لتيسمسيلت.

إلى جانب تنظيم مسابقة حول أحسن مقالة صحفية ستستهدف طلبة من ذات المركز.