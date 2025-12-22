مكتبة جامع الجزائر: اجتماع لمجلس التوجيه لبحث آليات التسيير والتنظيم

ترأس مدير ديوان “جامع الجزائر”، بشير بسعود، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس التوجيه الخاصّ لمكتبة الجامع.

وذلك بصفته ممثّلا عن عميد جامع الجزائر، الشّيخ محمّد المأمون القاسميّ الحسنيّ.

وقد جرى الاجتماع بحضور أعضاء المجلس، ممثّلي القطاعات الوزاريّة المعنيّة: (الداخليّة والجماعات المحلّيّة، الماليّة، الشّؤون الدّينيّة والأوقاف، التّربية الوطنيّة، التّعليم العالي والبحث العلميّ، المجاهدين وذوي الحقوق)، وممثّل جامعة الجزائر 2؛ وتناول عدّة مسائل تنظيميّة تتعلّق بعمل المكتبة وتسييرها.