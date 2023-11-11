مكتب الإعلام الحكومي بغزة: اليوم هو يوم الحرب على المستشفيات في قطاع غزة

اعتبر مكتب الإعلام الحكومي بغزة، أن اليوم هو يوم الحرب على المستشفيات في قطاع غزة، حيث يستهدف الإحتلال المستشفيات دون اهتمام بالقانون الدولي والمواثيق التي تضمن حقوق الإنسان.

وأضاف المكتب الدول العربية والمجتمع الدولي بوقف الحرب الصهيونية على القطاع، بالإضافة الى مطالبة الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي برفع الحصار الظالم على القطاع وفتح معبر رفح بشكل دائم.

كما طالب مكتب الإعلام الحكومي بغزة من الدول العربية والإسلامية، بإنشاء صندوق لإعادة إعمار القطاع وطرد كافة سفراء الكيان الصهيوني.