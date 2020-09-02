مكتب البرلمان بغرفتيه يضبط جدول أعمال الدورة العادية 2020-2021

ترأس صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، وسليمان شنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، اجتماعا مشتركا لمكتبي غرفتي البرلمان.

وجاء هذا الإجتماع، لضبـط جـدول أعـمال الـدورة البرلمانية العادية 2020–2021.

وحضر الجلسة، بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مـع البرلمان، ممثلة للحكومـة.

وعرضت ممثــلة الحكومـة قائمة مشـاريع القوانـين التــي يمكـن أن تُشـكل في الوقـت الحالي جـدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2020 – 2021 عـلى النحو الآتي:

مشـاريع القوانين المودعة حاليـا لـدى المجلس الشـعبي الوطنـي، منهــا مشروع القانون المتضمن الموافقة على الامر رقم 20- 01 المؤرخ في 30 يوليو 2020 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 66 – 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.

بالإضافة إلى مشــاريع القوانــين التــي يمكــن إيداعهــا لــدى مكتــب المجلــس الشــعبي الوطنــي خلال الــدورة الحاليــة للبرلمان وتتضمن:

مـشـروع قانــون المالية لســنة 2021، ومشـروع قانـون يتضمـن تسـوية الميزانية لسـنة 2018.

بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 2018 والمتعلق بالصحة.

وكذا مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الامر رقم 66 – 155 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الامر المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.

ومشروع قانون يتضمن المواقفة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، الموقع بكيجالي في 21 مارس سنة 2018.

ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98 – 04 المؤرخ في 15 جوان سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.

كـما يمكـن أن تضـاف لهـذه القائمة مشـاريع القوانيـن التي هـي حاليـا قيـد التحضيـر والإعداد طبقا للفقرة الثانية من المادة 15، من القانون العضوي رقم 16-12.

ليفسح المجال بعدها، أمام أعضـاء مكتبـي الغرفتـيـن للنقــاش وإبــداء الــرأي بخصــوص بعـض مشـاريع القوانـين التـي عرضتها ممثــلة الحكومــة.

كـمـا تنــاول الاجتماع كيفيــات تكثيـف التنسـيق والتشـاور بـن غرفتـي البرلمان والحكومـة، بغـرض ترقيـة الأداء التشريعي والعمــل الحكومي.

وأكد الحضور على أهمية وضرورة انخراطهم لإنجاح مسعى رئيس الجمهورية في تعديل الدستور المرتقب، خلال الفترة القريبة القادمة.