مكتب الفتوى.. الوزير يدعو إلى الرد السريع على أسئلة المواطنين

قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، بتفقد مكتب الفتوى بالوزارة. حيث وقف خلالها على الحصة التجريبية لمشروع “الفتوى المباشرة”، حسب ما أورده بيان للوزارة.

وأوضح نفس المصدر أن بلمهدي وقف على الحصة التجريبية لمشروع “الفتوى المباشرة”. من خلال الاتصال المرئي عبر تطبيق WEBEX للتحاضر المرئي المباشر مع المفتين.

كما وقف على “الترتيبات التي تم ضبطها لتلقي طلبات الفتوى خلال الشهر الفضيل. وذلك من خلال الاتصال الهاتفي أو عبر تطبيق الهواتف الذكية أو الفتوى الالكترونية عبر الموقع الرسمي للوزارة”.

وفي هذا الصدد، قدم الوزير توجيهات من أجل “التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين. والرد السريع على أسئلتهم الفقهية من خلال جميع المنصات التي وضعتها الوزارة لهذا الغرض”, وفقا لذات المصدر.