مكتب المجلس الشعبي الوطني يدرس المذكرة المتعلقة بتقديم ومناقشة مخطط عمل الحكومة

وتم خلال الإجتماع دراسة المذكرة المتعلقة بتقديم ومناقشة مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه الاجتماع الوزاري الاستثنائي اليوم.

وخصص مستهل الأشغال لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية المخصصة للمناقشة العامة حول مخطط عمل الحكومة، حيث تقرر استئنافها ابتداء من يوم الثلاثاء 11 فيفري2020 إلى غاية يوم الخميس 13 فيفري 2020 الذي سيكون موعدا للوزير الأول للردّ على تدخلات النواب وكذا التصويت على مخطط عمل الحكومة، وكذا تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عن إثبات عضوية نائب جديد.

وبعد التصريح بشغور مقعد نائب بسبب الوفاة، درس المكتب طلبا لتنظيم يوم دراسي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، إلى جانب دراسة طلب للشعبة البرلمانية الجزائرية لمجلس الشورى المغاربي لتنظيم يوم برلماني بمناسبة الذكرى الواحدة والثلاثين لتأسيس اتحاد المغرب العربي.

كما تم النظر في مذكرة قدمتها لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية تخص تفعيل التعاون الثنائي مع برلمانات بعض الدول.

وفي الأخير، صادق مكتب المجلس على التعليمة العامة المتضمنة تنظيم المصالح الإدارية للمجلس الشعبي الوطني وتحديد مهامها.