مكتب المجلس الشعبي الوطني يدرس مشروع الميزانية المعدلة لـ2022

درس مكتب المجلس الشعبي الوطني، مشروع الميزانية المعدلة الخاصة بالمجلس لسنة 2022، فضلا عن محاور أخرى.

وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن المكتب عقد إجتماعا ترأسه رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي. أين عرف مناقشة بعض النقاط المتعلقة بتحضير الدخول البرلماني المقبل. مع الإطلاع على سير أشغال الورشات التي كان رئيس المجلس قد كلف بها رؤساء المصالح الإدارية والتقنية والمندرجة في إطار ”تهيئة الظروف الملائمة لدخول يكون في مستوى تطلعات النواب. تثمينا للإيجابيات وتداركا للنقائص”.

وعلى صعيد آخر، “ثمن أعضاء المكتب الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. و الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي والرفع من مستوى القدرة الشرائية للمواطنين”. و هو ما اعتبروه مؤشرا يبعث على كثير من الأمل. بعد تحسن الوضعية المالية للبلاد نتيجة زيادة المداخيل من جهة ومن جهة أخرى نتيجة الترشيد المالي وضبط آليات الاستيراد.

كما أضاف المصدر، أنه و فيما يخص الإعتداءات الإجرامية التي تشهدها دولة فلسطين. جدّد المكتب تذكيره بمواقف الجزائر الثابتة والمناهضة للاحتلال الصهيوني الذي يعيث في فلسطين السليبة فسادا بالتقتيل والتدمير والتشريد أمام مرأى ومسمع من العالم”.

و أشار البيان، أنه و إزاء هذا الوضع، دعا مكتب المجلس الشعبي الوطني كل أحرار العالم، من البرلمانيين خاصة. بأن يتخذوا موقفا من هذا العدوان الهمجي، نصرة للمستضعفين والأطفال والمدنيين العزل الذين يواجهون آلة الإجرام الصهيوني الغاصب”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور