مكتب المجلس يحيل قانون المالية التكميلي على لجنة المالية والميزانية

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، اجتماعا، اليوم الأحد، برئاسة، سليمان شنين، رئيس المجلس.

وحسب بيان للمجلس، اليوم الأحد، استهل اللقاء بالحديث عن تطورات الوضعية الوبائية كوفيد 19، والتداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وثمن مكتب المجلس، الخطوات العملية والإجراءات الصحية المتخذة في بلادنا من مختلف القطاعات والتأكيد على روح المسؤولية واليقظة والتضامن.

وبعدها، أحال مكتب المجلس مشروع قانون المالية التكميلي على لجنة المالية والميزانية، وضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس.

وتقرر عقد جلسة عامة من 31 ماي إلى 4 جوان 2020، تخصص لمناقشة مشروعي قانو ن تسوية الميزانية لسنة 2017 وقانون المالية التكميلي.

كما أحال مكتب المجلس قرار المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف نائب بالمجلس الشعبي الوطني، بسبب الوفاة، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.

واطلع مكتب المجلس، على رأي اللجنة، في تصاريح نواب جدد بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

وإلى جانب ذلك تضمن جدول الأعمال قضايا متفرقة، يضيف البيان.