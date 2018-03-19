«مكتب دراسات مجهول تحصل على صفقة بـ36 ألـــف وحـــدة سكنيـــة»

قال إن التحقيقات جارية لتحديد هويته.. وزير السكن:

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عن فضيحة من العيار الثقيل بطلها مكتب دراسات تحصل على صفقة من دون احترام القوانين المعمول بها في المجال، يجري البحث عنه منذ فترة ولم يتم تحديد هويته، مؤكدا في هذا الشأن على أن التلاعب بالمشاريع ومنح الصفقات لمكتب دراسات دون آخر لا ولن يكون له أثر.

وجاءت التصريحات التي أطلقها المسؤول الأول عن قطاع السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، أمس، خلال لقاء جمعه بأعضاء المجلس الوطني للمهندسين المعماريين بقصر الثقافة، أين فجر الوزير فضيحة تحصل مكتب دراسات على صفقة خاصة بمشروع سكني يتكون من 36 ألف وحدة، لم يتم تحديد هوية صاحبه إلى غاية اليوم، الأمر الذي جعله يشدد على أهمية منح الصفقات مستقبلا باسم المهندس المعماري وليس باسم مكتب الدراسات حتى يتسنى لدائرته الوزارية معرفة الفائز بالصفقة من عدمه.

وخلال اللقاء دائما، انتقد الوزير تمار المجلس الوطني للمهندسين المعماريين ودعاهم إلى تنظيم أنفسهم من أجل تسهيل مهمة التنسيق بينهم وبين دائرته الوزارية، وأيضا إلى التكتل في شكل تجمعات حتى يمكنهم الفوز بكبرى المشاريع.

وأبدى الوزير استعداده الكامل لمساعدة المهندسين المعماريين وتطبيق دفتر الشروط الذين ينادون إليه وقال: «أنا ضد سياسة الاحتكار في القطاع»، مشددا على ضرورة العمل في شفافية كاملة وإبراز قدرات كل مهندس معماري حتى تتمكن الحكومة من تغيير النمط المعماري الحالي وإبعاد جوانب التشابه بين المدن.

حيث قال: «أقوم بزيارات حاليا إلى مختلف الولايات ولا أجد فرقا من الناحية الهندسية، فمثلا المساكن بولاية بسكرة شبيهة بمساكن مدينة باب الزوار في العاصمة، لذلك أوصيكم بالمتابعة للمشاريع وكل من يستحق مخطط عمل فسأدعمه».

ولدى تطرقه إلى جائزة رئيس الجمهورية لأفضل هندسة معمارية، أعرب تمار عن استيائه لغياب مشاريع مؤهلة للفوز بالجائزة، حيث أضاف: «لذلك أنتم مطالبون ببذل المزيد من المجهودات ومنافسة المهندس الأجنبي، ومستعد لجلب كبرى مكاتب الدراسات المعمارية الأجنبية للتعامل معها لكن عليكم بمنافستها».

هذا وطالب تمار المهندسين المعماريين بمرافقة ومتابعة المرقين المعماريين الخواص من أجل تغيير الهوية الهندسية المتبعة في الإنجاز.