مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني يجتمع اليوم

سيجتمع اليوم مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني برئاسة معاذ بوشارب، للنظر في المسائل والقضايا الخاصة بالمجلس ودراسة مطالب اللجان.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها ” النهار “، فسيتطرق مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه إلى قانون المالية لسنة 2019 مع منح الوقت الكافي لمناقشته.

كما سيتم النظر في احالة المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف رئيس المجلس الشعبي الوطني واحالته على لجنة الشؤون القانونية.

بالإضافة إلى النظر في طلب لجنة التربية والتعليم العالي في تنظيم يوم دراسي، ومفترقات اخرى من هذا الإجتماع.