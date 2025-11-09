مكتب شؤون حجاج الجزائر في ركن التميز بمؤتمر ومعرض الحج 2025

خصّت إدارة مؤتمر ومعرض الحج في نسخته الخامسة جدة 225، مكاتب شؤون حجاج الدول الفائزة بجائزة “لبيتم للتميز” بأجنحة خاصة داخل فضاء المعرض، لعرض أبرز خدماتها وتجاربها في خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضحت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن مكتب شؤون حجاج الجزائر يشارك ضمن هذه الفئة المتميزة. بعد تتويجه بالجائزة الذهبية في موسم حج 1446هـ، حيث يعرض في جناحه نماذج من التحول الرقمي. والتنظيم الميداني، والخدمات التوعوية والإعلامية التي ميزت التجربة الجزائرية في إدارة شؤون الحجاج.

كما اشارت الوزارة أن هذه المشاركة تأتي تقديرًا للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الجزائرية، ممثلة في مكتب شؤون حجاج الجزائر. برئاسة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من خلال الديوان الوطني للحج والعمرة، في سبيل تطوير منظومة تسيير الحج والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور