مكتب متنقل من “كاسنوس” يجوب المناطق النائية

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، عن وضع حيز الخدمة مكتب متنقل يجوب كل المناطق النائية على المستوى الوطني.

ويصل المكتب المتنقل، إلى كل حي وقرية وبلدية، من أجل الاستفادة من الامتيازات التي يوفرها الصندوق

ويتكون، المكتب المتنقل من أعوان متخصصين في الأداءات والتحصيل.

ويمكن من خلال المكتب، الانتساب إلى “كاسنوس” دون عناء التنقل، وتسديد الاشتراكات والأقساط ، والحصول على بطاقة الشفا .

بالإضافة إلى،استقبال ملفات الأداءات والوصفات الطبية،وتقديم الطعون .

ودعت المنتسبين،للتقرب من المكتب المتنقل لطرح انشغالكم والتكفل بها،مشيرة إلى أن مصالح الصندوق،تبقى في خدمتكم،مع توفير أحسن الخدمات وأحسن الظروف .