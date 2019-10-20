مكتب مجلس الأمة يبرمج جلسة النظر في طلب رفع الحصانة عن عضوين

عقد مكتب مجلس الأمة اليوم اجتماعا برئاسة صالح قوجيل.

وتم خلال الإجتماع توزيع المهام بين أعضاء و برمجة جلسة مغلقة للنظر في طلب رفع حصانة على عضوين بالبرلمان.

وتم خلال الإجتماع متابعة الإنشغالات التي رفعها أعضاء هيئة الرؤساء الموسعة

ووجه صالح قوجيل خلال هذا الإجتماع تعليمات لأعضاء مجلس الأمة بضرورة مضاعفة الجهود لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد قوجيل خلال الإجتماع أن الرئاسيات المقبلة ستكون حجرة الأساس لبناء الدولة الدولة التي ينشدها الجزائريون.

وأضاف أن قيادة الدولة خلال المرحلة المقبلة يجب أن تستلهم من مبادئ أول نوفمبر وهو ما يسمح ببناء الجزائر،التي تؤسسة على مبادئ الديمقراطية و العدل.

وقال أن الشعب الجزائري الذي كان بطلا في نوفمبر سيكون بطلا خلال الرئاسيات المقبلة، و التي سيكون فيها خيار الشعب هو الأساس.

وتم خلال الإجتماع تكليف محمد بوطيمة ببصفته نائبا لرئيس مجلس الامة بمساعدة الرئيس في التنظيم و التشريع و العلاقات مع الحكومة.

تكليف محمد فاضل بصفته نائب رئيس مجلس الامة بمساعدة رئيس المجلس في الامور المالية و الإدارية

كما تكليف مالك خديري بمتابعة الشؤون الخارجية، فضلا عن تعيين لويزة شاشوة مكلفة بالنشاطات الميدانية و ترسيخ الثقافة البرلمانية

كما تم برمجة جلسة مغلقة يوم 28 اكتوبر المقبل لمناقشة طلب رفع العصانية عن عضوي مجلس الأمة علي طالبي و احمد وراغي