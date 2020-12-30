مكتب مجلس الأمة يعرب عن إبتهاجه بمناسبة عودة رئيس الجمهورية

أعرب مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، عن غبطته وابتهاجه بمناسبة عودة رئيس الجمهورية.

وعبر المكتب، عر بيان له اليوم الأربعاء، عن فرحته بمناسبة عودة رئيس الجمهورية إلى وطنه وشعبه محفوفاً برعاية المولى اللطيف الخبير ورعايته.

متضرعا إلى المولى عزّ وجلّ أن يمدّ رئيس الجمهورية بتوفيق من لدُنه وقوة لاستكمال مهامه النبيلة والتاريخية.

هذه المهام، المتمثلة في تجسيد الـمُثُل والقيم النوفمبرية الخالدة وإرساء معالم الجمهورية الجديدة تجسيداً لبرنامجه الانتخابي الواعد، يضيف البيان.

كما ابتهل أعضاء المكتب، إلى الخالق جلّت قُدرته أن يجعل من السنة القادمة 2021 سنة مسرات وإنجازات.