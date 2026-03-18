مكتب مجلس الأمة يهنئ بعيد الفطر ويؤكد مواصلة مسار التنمية الوطنية

أصدر مكتب مجلس الأمة، برئاسة عزوز ناصري، اليوم الأربعاء ، بيانًا رسميًا تضمن تهاني بمناسبة قرب حلول عيد الفطر، إلى جانب التأكيد على أهمية استحضار المحطات التاريخية وتعزيز مسار التنمية في الجزائر.

وجاء في البيان أن مكتب المجلس يتقدم بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى كافة أعضاء وإطارات وموظفي مجلس الأمة، ومن خلالهم إلى الشعب الجزائري، راجيًا أن يكون العيد مناسبة للخير والبركة والوئام.

كما نوّه البيان بجهود حفظة القرآن الكريم من مختلف الفئات، مشيدًا بما يحققونه من تميز وإبداع في خدمة كتاب الله، ومؤكدًا أهمية دعم هذه الطاقات التي تمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على القيم الدينية والهوية الوطنية.

وفي سياق متصل، استحضر مكتب مجلس الأمة الذكرى الرابعة والستين لـعيد النصر 19 مارس 1962، معتبرًا إياها محطة مفصلية في تاريخ الجزائر، تعكس تضحيات الشعب وبطولات الأسلاف في سبيل نيل الحرية والاستقلال.

وأكد البيان أن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تواصل تجسيد برامج تنموية طموحة، من خلال إطلاق مشاريع استراتيجية كبرى في مختلف القطاعات، من بينها استغلال منجم الحديد بغارا جبيلات، ومشاريع البنية التحتية المرتبطة به، فضلًا عن مشاريع منجمية أخرى مرتقبة.

واختتم البيان بالتأكيد على تطلع مجلس الأمة إلى مستقبل أكثر ازدهارًا، مجددًا التزامه بدعم مسار التنمية الوطنية وتعزيز مكانة الجزائر، مع الترحم على أرواح الشهداء الذين ضحوا من أجل حرية الوطن واستقلاله.