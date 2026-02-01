مكتب “الويبو” بالجزائر يشيد بجهود الجزائر في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أشاد المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر (WIPO) بالجهود التي تبذلها الجزائر في دعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ونوّه مدير المكتب بالدور الهام الذي تضطلع به الجزائر في هذا المجال، مؤكداً أنها وفرت آليات مختلفة ومتنوعة لمرافقة هذا النوع من المؤسسات ودعم الابتكار والإبداع، وهو ما لا يتوفر في كثير من الدول.

كما أبرز المسؤول ذاته أهمية لجوء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى حماية منتجاتها وابتكاراتها وهويتها عبر الملكية الفكرية. بما يسمح لها بالتحصن من التقليد وتمكينها من الولوج إلى الأسواق الدولية بكل أريحية.