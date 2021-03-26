مكتتبون في “عدل” لم يعثروا على قرارات التخصيص في الموقع ببرج بوعريريج

طالبوا المدير العام بتدارك الأمر فورا

نظم مكتتبو “عدل 2″ في برج بوعريريج، ممن سدّدوا الأشطر الثلاثة، وقفة أمام مقر وكالة “عدل” للمطالبة بتوضيحات حول ما حدث، يوم الأربعاء الفارط، بعد الإفراج عن قرارات التخصيص عبر موقع الوكالة، حيث تفاجأ أكثر من 100 مكتتب بعدم العثور على قرارات التخصيص، حيث كان من المفترض أن يستلم القرارت كل المكتتبين المدرجين بين رقم 20403 ورقم 26790، والغريب في الأمر، أن البعض تحصل على القرار بالرغم من أن أرقامهم تتجاوز 26790، في حين، أكد رئيس جمعية المكتتبين، أن رقم التسجيل توقف في 25200، وهو أمر مبهم وغير مفهوم.

وأثناء لقائنا به أمام مقر الوكالة، أكد رئيس جمعية المكتتبين، سمير حروزي، أن ما حدث أمر مؤسف وأصاب المكتتبين المعنيين بإحباط كبير، خاصة وأنهم ينتظرون سكناتهم منذ سنة 2013، وينتظرون هذه القرارات منذ أكثر من 3 سنوات، باعتبار أنهم مدرجون ضمن قائمة 1500 المعنية باستلام سكناتها قبل شهر جوان أو نهاية هذه السنة على أكثر تقدير.

وأضاف المتحدث، أنه تم إبلاغ السلطات المحلية والمديرية العامة والمديرية الجهوية، في انتظار رد عما حدث وتوضيحات، وطالب المكتتبون بقرارات تخصيص شققهم، على غرار باقي زملائهم وجيرانهم، وعبّروا عن إحباطهم الكبير بعد طول انتظار منذ سنة 2013.