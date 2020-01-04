مكتتبو “عدل” بالعاصمة الموجهون إلى بوينان يطالبون الرئيس تبون بالتدخل لتسريع إسكانهم

طالب مكتتبو “عدل” من العاصمة الموجهين لموقعي 2600 و1000 مسكن بالمدينة الجديدة بوعينان الرئيس تبون التدخل لتسرريع إسكانهم.

وقال المكتتبون في رسالة إلى الرئيس تبون انهم عانوا من الاقضاء و الظلم الذي طالهم من طرف المسؤولين المتوالين على وكالة عدل حسبهم.

وفي رسالة تحوز النهار اون لاين على نسخة منها قال المكتتبون انهم من المكتتبين العشرة آلاف الأوائل، المسجلين بالبرنامج سنة 2013 و لم يتسلموا سكناتهم إلى غاية يومنا هذا.

علما أن مجموعة معتبرة من الأوائل قد إستلمت مفاتيح شققهم بكل من عين البنيان على دفعتين و سيدي عبد الله و قريب جدا حسب تصريحات المدير العام للوكالة، تسليم المفاتيح لمكتبتي الشعيبة ومواقع أخرى من الكوطة الثانية.

وإتهم المكتتبون الوكالة بعدم إحترام الترتيب الكرونولوجي في التوزيع و لم تنصفنا نحن بصفة خاصة، الأمر الذي جعلهم يتكتلون و يراسون المدير العام للوكالة بتاريخ 24 نوفمبر الماضي، دون تلقيهم اي رد.

وبعد عدة إحتجاجات ووقفات أمام مقر الوكالة، اضطر لاستقبال أحد ممثليهم ليخبره أنه على علم بما يجري بالموقع وأنه قد ظلمهم بتخصيص سكنات لن تستلم قبل سنة 2022 نظرا للمشاكل التي تتخبط فيها الورشتين، و ذلك نتيجة التأخر الفادح الذي يعرفه الموقعين، حيث لا يزالان ورشة مفتوحة.

وقال المكتتبون انهم منذ حصولهم على شهادات التخصيص منذ أكثر من سبع أشهر أي شهر ماي 2019 و الموقع لم يعرف أي تقدم في الأشغال.

وطالب المكتتبون الذين لا يتعدى عددهم 190 مكتتب بتوجيههم الى مواقع سكنية مكتملة بالعاصمة.