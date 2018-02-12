مكتتبو “عدل” يحتجون أمام مقر الوكالة بسكيكدة للمطالبة بسكناتهم

شن صباح اليوم، المئات من مكتتبي سكنات “عدل” بولاية سكيكدة حركة احتجاجية قاموا خلالها بغلق مقر الوكالة بوسط المدينة،

وذلك تنديدا بتماطل القائمين على الوكالة في تسليمهم سكناتهم التي طال انتظارها،

المحتجون مددوا بتماطل الجهات الوصية في تنفيذ وعودها الكثيرة،

سيما وأن منهم من ينتظر مسكنه منذ أكثر من 16 سنة ،

ورغم ذلك فإن أكثر من نصف الحصة الممنوحة لولاية سكيكدة مصيرها مجهول إلى غاية اليوم ،

وهو ما جعل المحتجون يطالبون بتدخل وزير السكن، مدير الوكالة أكد بأن مكتتبي “عدل 1” سيتم إسكانهم شهر أوت، فيما

سيتم إسكان عدد مهم من مكتتبي 2013 قبل نهاية السنة ، فيما العمل جاري لاختيار أرضيات لبقية المكتتبين.