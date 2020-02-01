مكتتبو عدل يصعدون احتجاجاتهم أمام مقر ولاية وهران 

نظم العشرات من مكتتبي عدل وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية وهران استنكارا للتهميش الذي يطالهم في ظل جملة من التلاعبات التي شهدتها مشاريع عدل على مستوى الولاية. ‏

‏المكتتبون المحتجون الذي رفعوا لافتات بها شعارات من بينها “لم أعد أثق في وعودكم فقط وعدتم أبي منذ 2013 وأخلفتم الوعد”, “كرهنا من الكراء ننتظر دفع الشطر الرابع منذ 2016″ومطالب أخرى تطالب بالنقل والامن.

وناشدوا الجهات الوصية التدخل العاجل للالتفات إلى العديد من الانشغالات، من بينها الإسراع في انهاء اشغال التهيئة الخارجية للحصص المكتملة بالقطب احمد زبانة بمسرغين وربطها بشبكات الغاز, المياه الشروب والكهرباء.

مع توفير المرافق العمومية بكافة المواقع المنتهية الأشغال، إلى جانب رفع التجميد عن اصحاب الملفات المقبولة الشطر 1 وتسوية الملفات المقبولة لأصحاب الطعون، مع فتح تحقيق في بعض التجاوزات المسجلة.

‏كما طالبوا بالإسراع في إطلاق مشروع 4265 سكن المبرمجة في قانون المالية لسنة 2019 والتدخل في موقع الحاسي، من أجل القضاء على السكنات الفوضوية التي تعيق أشغال استكمال المشاريع السكنية بذات الموقع .

المعنيون لمشاريع عدل ناشدوا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ووزير السكن الزام مسؤولي وكالة عدل بوهران بالوفاء بالتزاماتهم والتكفل بمطالبهم طبقا لمبادئ قوانين الدولة.