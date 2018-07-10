مكتتبو “عدل 1” يعتصمون أمام مقر الوكالة بالعاصمة

تجمع اليوم الثلاثاء العشرات من مكتتبي سكنات “عدل 1″، أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بالجزائر العاصمة.

وتجمع المكتتبون، لرفع إنشغالاتهم للمدير العام، بسبب عدم تسلمهم لسكناتهم على مستوى حي بنور بسيدي عبد الله الجزائر العاصمة.

وعبر المعتصمون عن إستياءهم الشديد من الإنتظار لأزيد من 17 سنة منذ تسليمهم ملفاتهم.

وأضاف المحتجون، أنهم يعانون الأمرين، وهم ينتظرون هذه الشقق بفارغ الصبر، خاصة وأنها أصبحت ملاذا للمهاجرين الأفارقة.

بعد أن توقفت عن الاشغال، مضيفين أن هناك من توفي ولم يستفد من سكنه، ومنهم من ينتظر شقته التي أصبحت مثل الأحلام حسبهم.

وناشد المعنيون السلطات العليا للبلاد بالتدخل و إيجاد مخرج لمشكلهم.