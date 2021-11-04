مكتتبو “عدل 2” بالحراش وخروبة يحتجون

نظم مكتتبو سكنات “عدل 2″، بموقع الحراش وخروبة بالجزائر العاصمة، أمس الأربعاء، وقفة إحتجاجية أمام الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.

حيث نظم الوقفة الإحتجاجية مكتتبي موقع 1000 مسكن “عدل” بالحراش، ومكتتبي موقع 1327 مسكن بخروبة. بسبب الوتيرة الضعيفة في إنجاز السكنات، والتأخر في التسليم. بعد توقف الأشغال بالسكنات لمدة 7 أشهر.

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أعلنت المديرية العامة لوكالة “عدل”، أنه على جميع المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار. الذين أبرموا سابقا عقود التعهد والإلتزام عند إستلامهم مفاتيح الشقق. أنهم ملزمون بتسوية وضعيتهم القانونية.

وحسب إعلان للوكالة موجه لفائدة المكتتبين، أنه يجب تسوية الوضعية القانونية طبقا للمواد 11 و17 من المرسوم التنفيذي رقم 105_01 المؤرخ في 23 أفريل 2001 المعدل والمتمم.

كما أمرت الوكالة بضرورة إتصال المكتتبين بمكاتب الموثقين الذين حرروا لهم عقود التعهد. والإلتزام من قبل قصد التوقيع على عقد البيع بالإيجار وهذا قبل 15 ديسمبر 2021.

وأوضح الإعلان، أنه في حالة الإمتناع يحق للوكالة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين تصل إلى حد الطرد من المسكن.

وكشف الوكالة في ذات السياق، أن تسوية الوضعية لدى مكاتب الموثقين هي عملية إجبارية للحصول مستقبلا على عقد نقل ملكية السكن.

تسليم 29 ألف مسكن عدل ..

كما بلغ عدد السكنات الموزعة إنطلاق عملية التوزيع الكبرى 29 ألف وحدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار “عدل” بما فيها عدل “كناب” الرغاية. هذا وتتواصل عملية توزيع السكنات المتبقية في مختلف ولايات الوطن، حسب مسؤول بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”

وقد تم بولاية الطارف توزيع 1000 وحدة سكنية تحت إشراف وزير السكن طارق بلعريبي. رفقة المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره السيد فيصل زيتوني.

وكما شهدت ولاية ميلة توزيع 260 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل”.

وأعلن وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، عن توزيع 90 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر كامل ولايات الوطن. بمناسبة الذكرى الـ67 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

كما أكد وزير السكن بلعريبي على تسريع وتيرة الأشغال وتسليم السكنات لأصحابها في إطار هذه العملية الكبرى.

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