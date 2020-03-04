مكتتبو عدل 2 عنابة يحتجون أمام مقر المديرية الجهوية للوكالة

إحتج صبيحة اليوم آلاف من مكتتبي عدل 2 عنابة والمقدر عددهم بـ 15600 الف مكتتب أمام مقر المديرية الجهوية لوكالة عدل ثم الإنتقال الى مقر الولاية.

اين طالبوا بتوضيحات وشفافية في التعاطي مع هذا الملف ووضع حد نهائي لطريقة تعامل إدارة عدل مع مكتتبي عدل 2 عنابة.

وأكد المحتجون أن غموض كبير يسود مشاريع عدل 2 عنابة خاصة فيما يخص مشكل التهيئة الخارجية لمشروع 2000 سكن ومشروع 837 .

المكتتبين الذين يجهلون المعلومات التي تخص شهادة التخصيص والشفافية في إظهار القوائم على مستوى الوكالة الجهوية لعدل عنابة مثل باقي ولايات الوطن.

ضرورة التسريع من وتيرة الأشغال بكل المواقع وخاصة موقع 2500 الذي به حوالي 1026 تم مباشرة الاشغال فيها منذ أسبوع علما أنها كانت متوقفة منذ 2016

المحتجين طالبوا بضرورة تدخل والي عنابة “جمال الدين بريمي” فيما يخص تسوية مشكل البنايات الفوضوية التي تعيق سيرورة الأشغال.

بالنسبة لموقع الڨنطرة الذي يعاني تأخر كبير والتي يبلغ عددها حوالي 30 بناء عشوائي.

والكشف عن الأسباب الرئيسية حول عدم وجود أرضية صالحة للبناء خاصة بالمدينة الجديدة ذراع الريش باعتبار أن حصة 670 مسكن لم يحدد مصيرها لحد اللحظة.