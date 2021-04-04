مكتتبو “عدل 2” في برج بوعريريج يطالبون بالتحقيق في مصير سكناتهم

بعد تغيير تخصيصهم إلى العناصر بدلا من موقع آخر اختاروه

احتج مكتتبو “عدل 2” في ولاية برج بوعريريج، ممن سحبوا قرارات تخصيص سكناتهم بعد طول انتظار، بعدما تفاجأوا بتغيير مكان سكناتهم عما اختاروه أثناء عملية اختيار المواقع، حيث نظم المعنيون وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، ووصف المحتجون ما حدث بـ”التهجير” من سكناتهم التي انتظروها منذ 2013، ليصابوا بخيبة أمل بتعيين سكناتهم ببلدية العناصر بدل بلدية برج بوعريريج التي اختاروها، كما تنص عليه القوانين في هذا الشأن.

المحتجون الذين يبلغ عددهم في المجموع أكثر من 100، رفضوا رفضا قاطعا ما حدث، وناشدوا والي الولاية ووزير السكن التدخل العاجل لفتح تحقيق في القضية وإعادة حقهم الذي وصفوه بالمهضوم، واعتبروا ما حدث معهم إجحافا وظلما بعد سنوات انتظار، كما رفض المحتجون استلام السكنات لاحقا عند تسليم المفاتيح، مطالبين بتصحيح ما حدث، ومنحهم سكناتهم التي تساءلوا عن مصيرها، أين ذهبت وإلى أي جهة تم تحويلها؟.

هذا واشتكى الكثير من المحتجين من رفض الوكالة المحلية قبول طعونهم في القضية، بحجة أن قرارات التخصيص لا طعن فيها، واعتبروا ما حدث أمر غير قانوني يستوجب تحقيقا عاجلا.