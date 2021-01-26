مكتتبو “عدل 2” يحاصرون مقر ولاية تيزي وزو!

اتهموا وزير السكن والوالي بتجاهل مطالبهم

مشكل المواقع لم يتم حلّه بعد في كل الولايات.. وإدارة “عدل” تربح الوقت بتغيير المديرين

شنّ مكتتبو “عدل 2” المسجّلون في برنامج 2013 بولاية تيزي وزو، بداية من الساعات الأولى لصبيحة أمس، وعلى مدار يوم كامل، حركة احتجاجية عارمة، أقدموا خلالها على محاصرة المدخل الرئيسي لمبنى الولاية.

وخلال بداية الاحتجاجات، تجمهر العشرات من مكتتبي “عدل 2″، وراحوا ينصبون العديد من اللافتات في محيط مقر الولاية، ووجهوا رسائل للسلطات المعنية، يدعونها فيها إلى احترام التزاماتها وتعهداتها.

وفي حديث لبعض المحتجين مع “النهار” في موقع الاحتجاج، فإن تنقلهم، أمس، جاء من أجل مقابلة الوالي وإخباره وجها لوجه وبصريح العبارة، إنهم “حقيقة فقدوا الثقة فيه”، حيث أن كل اللقاءات وجلسات العمل التي جمعتهم به، لم تنفع وبقيت مجرد حبر على ورق.

وقالت مسؤولة جمعية مكتتبي “عدل 2″، جواهر صليحة، إن الأمور ليست على ما يرام، حيث يعاني برنامج “عدل 2” في تيزي وزو من الكثير من الإشكالات والمشاكل، على رأسها المواقع وانعدام الوعاء العقاري، مضيفة بأنه يجب إعطاء الأولوية لولاية تيزي وزو لأنها تعاني من انعدام الأوعية العقارية.

كما عبّر محدثونا عن امتعاضهم من تغيير المديرين والمسؤولين على المستوى المحلي، إذ في كل مرة يتم جلب مسؤول جديد يقوم بـ “ربح الوقت” معهم.

وتطرقت رئيسة الجمعية إلى التصريح الأخير لوزير السكن، أين أعلن بأنه قد تم الانتهاء من عمليات اختيار المواقع عبر القطر الوطني، وفي هذا الإطار، قالت المتحدثة إن تلك التصريحات لا تنطبق على ولاية تيزي وزو، متهمة المسؤولين بتضليل وزير السكن.

وأضافت المتحدثة:”أطلب منه أن يلتفت قليلا إلى الولاية”، مؤكدة بأن المسؤول الأول على قطاع السكن في الجزائر، كان مديرا في القطاع بالولاية قبل سنوات، ويعرف جيدا ملف “عدل 2” بالمنطقة.