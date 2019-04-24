مكتتبو “عدل 2” يحتجون أمام مقر الوكالة بالعاصمة

طالبوا بشهادات ما قبل التخصيص ورفضوا التلاعبات

احتج، صباح أمس، العشرات من مكتتبي “عدل 2” العاصمة، الذين يمثلون الدفعة الثانية من مكتتبي سنة 2013، الخاصة بـ18000 مكتتب،أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بسعيد حمدين بالعاصمة.

ويتعلق الأمر بالموجهين نحو المواقع الخمسة، بابا حسن والحراش والدويرة وبراقي وسيدي عبد الله، الذين اختاروا مواقعهم شهر ديسمبر 2017.

وذلك للمطالبة بالحصول على شهادات التخصيص أو شهادات ما قبل التخصيص مفصلة في أقرب وقت.

خاصة وأن المشاريع المعنية، عرفت تقدما كبيرا في الأشغال وتجاوزت بعضها 70 من المئة، مثلما تنص عليه اللوائح.

كما حذر المحتجون من أي تلاعبات، بعد الأخبار التي راجت عن منح الوكالة وعودا لمكتتبين آخرين لإدماجهم مع دفعة 18000 مكتتب.

وهو ما تم رفضه جملة وتفصيلا، مطالبين الوكالة بالوفاء بوعودها لإسكان المكتتبين في أقرب وقت بعد 6 سنوات من الانتظار.

كما طالبوا بتوضيحات، حول إشاعات منح 300 مسكن من مساكن موقع 2400 مسكن ببابا حسن القريبة من الانتهاء، إلى أشخاص آخرين، في وقت ينتظر تسليمها نهاية شهر أوت الداخل.

فيما استقبل الأمين العام للوكالة، عمراوي، ممثلين عنهم في غياب المدير روبة، ووعدهم ببيان في الموقع الرسمي للوكالة يضمن عدم المساس بمساكنهم تحت أي ظرف، كما وعدهم بالحصول على شهادات ما قبل التخصيص قبل منتصف شهر جويلية المقبل.

وهو مالم يقنع كل المكتتبين، الذين يصرون على لقاء مدير الوكالة والحصول على شهادات ما قبل التخصيص في أقرب وقت، ولوحوا باحتجاجات أخرى أمام مقر الوكالة ووزارة السكن.