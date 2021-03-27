مكتتبو “عدل 2” يخرجون في مسيرة حاشدة بوهران

بعد تأجيل عملية توزيع المساكن في القطب العمراني “أحمد زبانة” ببلدية “مسرغين”

خرج، أمس، مكتتبو برنامج تطوير وتحسين السكن “عدل 2” في وهران، المسجلين ضمن حصة 7800 مسكن في القطب العمراني “أحمد زبانة”، إلى الشارع، احتجاجا على ما وصفوه بـ”التهميش والحڤرة”، على خلفية تماطل الجهات المسؤولة في توزيع سكناتهم التي ظلوا ينتظرونها لسنوات، حيث طالب المحتجون بتدخل المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي والفصل في قضيتهم.

وقد نظّم المحتجون من مكتتبي برنامج “عدل 2” رفقة عائلاتهم، مسيرة سلمية داخل القطب العمراني “أحمد زبانة” ببلدية “مسرغين”، طالبوا من خلالها الجهات المسؤولة، بالالتزام بوعودها التي قطعتها بخصوص توزيع المساكن الشهر الجاري، لا سيما وأن والي وهران، كان قد التزام بتوزيع حصة 7800 مسكن “عدل” قبل حلول شهر رمضان، خاصة وأن أغلب المكتتبين يعانون من أزمة السكن، فمنهم من يقيم عند الأقارب وآخرون يستأجرون سكنات بمبالغ باهظة، مما دفعهم إلى الخروج للشارع والمطالبة باستلام سكناتهم.

وأكد المحتجون بأنهم كانوا في انتظار وزير السكن للإشراف شخصيا على عملية توزيع المساكن بمناسبة ذكرى 19 مارس المصادف لـ”عيد النصر”، بعد استكمال كامل الإجراءات، غير أنه لم يتم استدعاء المكتتبين ولا ممثليهم، من دون تقديم توضيحات حول أسباب إلغاء عملية التوزيع المنتظرة، مضيفين بأن إلغاء عملية توزيع مساكن “عدل” أخلطت حساباتهم، وأصبح أغلبهم مهددين بالبقاء في الشارع برفقة عائلاتهم بسبب عدم وجود مكان يذهبون إليه، لا سيما وأن بعض المستأجرين لم يقوموا بتجديد عقد الإيجار، بعدما كانوا يظنون أنهم سيستلمون سكناتهم قبل الشهر الفضيل، حيث ذكر البعض الآخر من المحتجين، أن استكمال مشاريع “عدل” لم يكن سهلا، أين سبق وأن نظموا عدة مسيرات واحتجاجات للمطالبة باستكمال الأشغال سابقا، خاصة الشبكات الخاصة بالمياه وشبكات الصرف الصحي، التي كانت سابقا سببا في تأخر توزيع المساكن، وبعد استكمالها، نتفاجأ اليوم بتأجيل آخر لتوزيع المساكن من دون مبررات، حسبهم.