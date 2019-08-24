مكتتبو عدل 2 يهددون بالنزول لشوارع العاصمة يوم 11 سبتمبر

قرر مكتتبون في البرنامج السكني “عدل 2” تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة السكن، يوم 11 سبتمبر المقبل.

ويتذمر المكتتبون الذين لم يُسمح لهم بعد باختيار مواقع سكناتهم، بتوقف الإجراءات لفائدتهم عند حد دفع الشطر الأول.

ويحاول المكتتبون من خلال احتجاجهم دفع السلطات الوصية إلى الكشف عن مصير سكناتهم.

وتأتي هذه الوقفات المترقبة بعد احتجاجات نظمها مكتتبون منذ شهر أفريل الماضي.

كما أنها تأتي بعد تداول أنباء عن إطلاق وزارة السكن مشاريع سكناتLPA وتخصيص أوعية عقارية في العاصمة.

وبحسب تقديرات غير رسمية، فإن عدد المكتتبين في برنامج “عدل 2” الذين يعانون من هذا المشكل قد بلغ 31 ألف مكتتب على مستوى العاصمة فقط.