مكتتبو “عدل2” العاصمة على موعد اليوم لسحب شهادة ما قبل التخصيص

يفتح الموقع الالكتروني لوكالة “عدل”، اليوم الاثنين، لتمكين المكتتبين في برنامج “عدل2” بالعاصمة من سحب شهادات ما قبل التخصيص.

وأوضحت وزارة السكن، في وقت سابق أن ولاية الجزائر، خصص لها كوطة تقدر بـ10 آلاف و640 قرار، خاصة بـ “عدل2” .

وضبطت وزارة السكن والعمران قائمة الولايات التي سيفتتح بها الموقع الإلكتروني لـ “عدل2” لسحب قرارات ما قبل التخصيص.

ومنذ الـ29 من أوت الماضي، المكتتبون من مختلف الولايات يقومون بسحب الشهادة.

ومن الولايات التي استفاد مكتتبوها، بجاية بـ2974 قرار ما قبل تخصيص، وعنابة بـ1701 قرار، وورقلة بـ1169 قرار.

بالإضافة إلى وهران 13 ألف قرار، سوق أهراس بـ420 قرار.

أما يوم الاثنين 2 سبتمبر فتم إدراج كل من مكتتبي “عدل2” الأغواط بـ250 قرار، والبليدة بـ4750 قرار ما قبل تخصيص.

كما تم إدراج ولاية تبسة بـ1710 مكتتب، وسعيدة بـ816 قرار، والبيض بـ 300 قرار، والطارف بـ593 قرار ما قبل تخصيص.

بالإضافة إلى تيسمسيلت بـ1150 قرار، وتيبازة بـ1967 قرار ما قبل تخصيص.

أما يوم الخميس 5 سبتمبر فتم فتح الموقع لستة ولايات، على غرار ولاية باتنة بـ1920 مكتتب، وتيارت بـ696 قرار ما قبل تخصيص.

وفي ذات الإطار، سيتم مواصلة العملية يوم الخميس 12 سبتمبر، بحيث سيتم فتح الموقع لولاية شلف بـ1485 قرار.

بالإضافة إلى ولاية البويرة بـ1596 قرار، ولاية تلمسان بـ2600 قرار، وسطيف بـ6144 قرار.

وستتواصل العملية يوم الاثنين 16 سبتمبر،حيث برمجت ولاية تيزي وزو بـ 1462 قرار، قالمة بـ2206 قرار، والمدية بـ240 قرار تخصيص.

لتختتم العملية بأربعة ولايات وهي ولاية معسكر بـ2900 قرار، عين الدفلى بـ1033 قرار، ميلة بـ1080 قرار، وغرداية بـ750 قرار تخصيص.