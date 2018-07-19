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مكتتبو “عدل2” بالمسيلة يطالبون بإيفاد لجنة تحقيق

أخبار الجزائر
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مكتتبو “عدل2” بالمسيلة يطالبون بإيفاد لجنة تحقيق صورة مركبة
بقلم إسماعيل ض

نظم مكتتبو “عدل 2” بالمسيلة وقفة احتجاجية بمقر الوكالة، للمطالبة بتدخل السلطات العليا لإيفاد لجنة تحقيق على مستوى مكتب الولاية.

و يشدد المكتتبون على ضرورة  مراقبة عملية إنجاز سكناتهم و تسريع وتيرة التشييد التي تعرف تأخرا كبيرا بحسب المعنيين.

و قال بعض المحتجين عبر “تلفزيون النهار”، إن أشغال إنجاز سكناتهم لم تراوح مكانها منذ خمس سنوات.

و لحد الآن لم يتلق المحتجون إجابات شافية من طرف السلطات المعنية، ولذلك رفعوا لافتات للمطالبة بحضور مدير وكالة “عدل” شخصيا .

المحتجون تحدثوا عن أكثر من 600 سكن لم يشرع لحد الآن في إنجازه على مستوى الولاية.


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