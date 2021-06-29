مكتتبو 3746 عدل بالدويرة يطالبون بتسليم سكناتهم في ذكرى عيد الإستقلال

راسلت جمعية جيران الخير لموقع 3746 مسكن دويرة بمراسلة المدير العام والمدير التجاري لوكالة عدل لطرح انشغالاتهم بخصوص إمكانية استلام سكناتهم في 5 جويلية 2021 كما تم نشره في المواقع الاعلامية .

كما طلب ممثلو الجمعية بإشراكهم والاعتماد عليهم في هذه المرحلة باعتبارهم من المجتمع المدني الذي يعتمد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الجزائر الجديدة اذا تأكد التسليم بطبيعة الحال وهذا لاجتناب الفوضى مؤكدين على ضرورة إعداد رزنامة توزيع المفاتيح .

وفي الأخير ينتظر أعضاء الجمعية الرد من طرف المسؤولين في أقرب وقت وهذا لانجاح هذه العملية وإدخال الفرحة للمكتتب والمواطن.