مكتتبو “LPA” ببريكة يطالبون بتسليم شققهم ويحتجون على الزيادات في أسعارها

تجمع المستفدون من سكنات الترقوي المدعم “LPA” ببريكة ولاية باتنة اليوم السبت، أمام السكنات المتواجدة بطريق مدوكال لمناقشة مشكل التأخر

في تسليم السكنات للمستفيدين لمدة تفوق الثلاث 03 سنوات، وكذا مقترح الزيادات “تتراوح بين 20 و25 مليون سنتيم”،

مقابل تسليم المفاتيح غير المشروعة حسبهم التي ينادي بها بعض المرقين العقاريين

بإمتعاض وغضب شديد لمعظم المستفدين الذين أرهقتهم تكاليف الكراء وعدم الإستقرار وتسديدهم للتكاليف الناجمة عن هذا التأخير الذي طال أمده

وقد عزم جميع المستفيدون الى المضي قدما من أجل الدفع بالمرقيين العقاريين لتسليم السكنات لأصحابها بداية من الأسبوع القادم

وينوي المعنيون يوم غدا الأحد على الساعة الثامنة صباحا التوجه نحو رئيس الدائرة للنظر في الإجراءات المتخذة من طرفه

والوعود التي قطعها في الإجتماع الفارط الذي جمعنا به وتقديم شكوى كتابية، وإذا لم تلقى مطالبهم قبولا لدى رئيس الدائرة

فإنهم مستعدون لتحديد يوم معين والتوجه نحو مقر الولاية لتقديم شكوى كتابية للوالي، حسب ما صرح به المستفيدون من هذه الصيغة .