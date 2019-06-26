مكتتبو LPP يحتجون أمام وزارة السكن وينتقدون رد الوزير على انشغالاتهم

انتقد مكتتبو السكن الترقوي العمومي LPP رد وزير السكن والمدينة والعمران، بشأن بعض المطالب والإنشغالات التي يحملها هؤلاء المكتتبون.

وقد تظاهر مكتتبي السكن الترقوي العمومي لمختلف الولايات، اليوم أمام وزارة السكن في وقفة احتجاجية عقب رده الرسمي أمس

على أسئلة وسائل الإعلام، والتي تضمّنت بعض انشغالاتهم واستفساراتهم من طرف الوزير على وسائل الإعلام أمسّ، وكذا ما قاله الوزير

خلال اجتماعه بـ10 مكتتبين يوم 17 جوان الجاري، بشأن التظلمات المقدمة، من قبلهم والمقترحات المقدمة في اجتماع 15 ماي.

واعتبر المكتتبون الإجابة التي قدّمها الوزير كانت سلبية بشكل عام، على غالبية النقاط، باستثناء نقطة الجودة التي أصر عليها

أين شدد على لجنة الرقابة والمتابعة، بما في ذلك CTC ومكتب الدراسات لضمان جودة جيدة للأشغال الثانوية CES.

وأوضح المكتتبون أنهم قدّموا طلب لعقد جلسة عمل مع الوزير هذا الصباح، على مستوى مكتب البريد بالوزارة.

وللإشارة فقد تتمثل مطالب المكتتبين أساسا في 5 نقاط ومحاور أساسية هي:

– تخفيض سعر المتر المربع، وإلغاء الفوائد والضريبة على القيمة المضافة وتكييف صيغة الدفع حسب قدرات المكتتب كالدفع بالإيجار الشهري أو الدفع بالتقسيط.

– التحسين في الجودة (الجودة العالية المرجوة) وفقا لدفتر الشروط لهذه الصيغة وتأمين الأحياء.

– مراجعة آجال المشاريع وتسليم عقود الإكتتاب فورا، بتحديد آجال تسليم مفاتيح السكنات وعقود الملكية.

– التحسين في معالجة التظلمات والطعون وخدمات التسيير والصيانة، للعيوب الكارثية على مستوى الأحياء المسلمة.

– إلغاء أو تعديل المادة 8 من المرسوم التنفيذي التي تحدد شروط الإكتتاب في هذه الصيغة لإنصاف المقصيين بسبب البطاقية الوطنية، رغم دفعهم قيمة السكن أو جزء منها.