مكتشف العلاج بالكلوروكين: أصل فيروس كورونا حيواني.. ولا يستطيع البشر صناعته بالمختبرات

أكد مكتشف العلاج بالكلوروكين، البروفيسور ديديه راوولت، أن أصل فيروس كورونا حيواني، ولا يستطيع البشر صناعته بالمختبرات.

وفند البروفسور الفرنسي، في حوار مع القناة الرسمية الصينية، الشائعات المتداولة حول صناعة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم بالمختبرات من طرف البشر.

وأشار إلى أن الفيروس التاجي ، مثل جميع الالتهابات الفيروسية حتى الآن، تم تداوله لأول مرة في الأنواع الحيوانية ثم تم نقله إلى البشر. لذلك يرفض نظرية أن الفيروس تم إنشاؤه بشكل مصطنع في المختبر.

ووفقا للبروفيسور، فإن الحيوانات التي من المرجح أن تكون مصدر فيروس معدي هي تلك التي تعيش في المجتمعات، ما يفسر الأوبئة المرتبطة بحيوانات المزرعة مثل الخنازير والدجاج.

وتحدث راوولت عن إمكانية أن يكون الخفاش هو مصدر هذا الفيروس.

وأضاف البروفيسور “هناك الكثير من الفيروسات والبكتيريا التي تأتي من الخفافيش، لأنها تعيش في مجتمعات كبيرة جدًا، ومع ذلك، لا أرغب في التوصل إلى نتيجة متسرعة بشكل مفرط، وأعتقد أن البيانات العلمية الحقيقية ستظل مطلوبة لتأكيد هذه الحقيقة”.