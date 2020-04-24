مكتشف علاج كورونا بالكلوروكين يتوقع نهاية الوباء في غضون شهر

توقع مكتشف بروتوكول علاج فيروس كورونا بالكلوروكين، البروفيسور، ديدييه راولت، نهاية الوباء، بعد شهر من الآن.

وحسب موقع ” realites”، أشار البروفيسور أن كورونا مرض موسمي، ومن الممكن في غضون شهر، لن تكون هناك حالات أخرى على الإطلاق في معظم البلدان.

وأضاف البروفيسور “الكثير والعديد من الأمراض الموسمية، على غرار التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية تتوقف عادةً في الربيع “.

وفند ديدييه فرضية إيقاف الحرارة انتشار بعض فيروسات الإنفلونزا، ويتابع: “في المنطقة الاستوائية، هناك المزيد من الانفلونزا عندما تكون شديدة الحرارة، لا يمكننا ربط القضاء على الفيروس بارتفاع درجات الحرارة”.