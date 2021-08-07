مكثفات الأكسجين متوفرة في الصيدليات بـ 11.5 مليونا بداية من اليوم

بسعة 10 لترات ومخصصة للعلاج المتنقل

كشفت شركة “بيوفارم” عن شروعها في استيراد 2000 مكثف أكسجين قصد وضعها على مستوى السوق الوطنية من خلال شبكة الصيدليات عبر كامل التراب الوطني، بسعر موحّد حدد بـ 115 ألف دينار.

وأوضحت الشركة في بيان لها نشرته على صفحتها في “الفاسيبوك”، بأنه “تم استلام الأحد الماضي الدفعة الأولى المتمثلة في 500 جهاز، والتي ستوزع خلال 24 ساعة على جميع الولايات، ومن المتوقع استكمال العملية بشكل نهائي في غضون 10 أيام المقبلة”، مشيرة إلى أنها لن تتحصل على أي هامش ربح تجاري من هذه المعدات، التي ستعتمد أسعارا موحّدة في جميع أنحاء البلاد، من خلال توزيعها عبر شبكة الصيدليات.

وأكدت الشركة بأنه وبالنظر للطابع الإنساني للعملية، تم تحديد هامش ربح يغطي تكاليف الصيدلي فقط، وذلك بالتنسيق مع النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص “سنابو”، وعليه فقد “حدد سعر البيع للأفراد في هذه العملية الأولى بـ 115 ألف دينار جزائري”.

وجاءت هذه العملية في ظل الوضع العام الذي يتسم باستمرار انتشار وباء “كوفيد – 19″، وبهدف مواجهة المنحى التصاعدي للعدوى، حسب الشركة، التي أوضحت بأن وزارة الصناعة الصيدلانية طلبت منها استيراد مكثفات أكسجين بسعة 10 لترات موجهة للعلاج المتنقل خارج المراكز الصحية.

كما اعتبرت شركة “بيوفارم” في بيانها، بأن مساهمة الصيادلة الخواص “أساسية وحاسمة، في وقت يستوجب ضمان توزيع مباشر لهذه التجهيزات للمرضى الذين يحتاجونها، مع تفادي كل أشكال المضاربة التجارية أو المزايدة غير المرغوب فيها”.